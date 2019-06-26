|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Hannover Rück Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Der Versicherungssektor habe im vergangenen Monat gut abgeschnitten, schrieb Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf die Einzelwerte habe die britische Just Group herausgeragt, gefolgt von Hiscox und Generali. Scor und Munich Re gehörten jedoch zu den Aktien, die dem mit leichten Kursverlusten nicht hätten folgen können. Aktien von Rückversicherern hätten sich relativ schwach entwickelt, während solche im Bereich Lebensversicherungen die stärkste Tendenz gezeigt hätten./tih/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 06:43 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
340.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
268.60 €
|
Abst. Kursziel*:
26.58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
265.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.01%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hannover Rück
|
14:18
|Ausblick: Hannover Rück öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.08.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
08.08.25
|XETRA-Handel DAX zum Ende des Freitagshandels stabil (finanzen.ch)
|
08.08.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verliert am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
08.08.25
|Börse Frankfurt: So performt der DAX am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
08.08.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag in Rot (finanzen.ch)
|
08.08.25
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich am Freitagmittag schwächer (finanzen.ch)
|
08.08.25
|DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Hannover Rück
|13:56
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.25
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:56
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.25
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:56
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.25
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.06.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.04.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|28.01.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|19.09.24
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|04.09.24
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|13.05.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|31.03.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.03.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|06.02.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|29.01.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Hannover Rück
|159.00
|4.19%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:11
|
Goldman Sachs Group Inc.
Carl Zeiss Meditec Buy
|13:56
|
Jefferies & Company Inc.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|13:56
|
Jefferies & Company Inc.
Hannover Rück Buy
|13:55
|
Jefferies & Company Inc.
Swiss Re Hold
|13:55
|
Jefferies & Company Inc.
Zurich Insurance Hold
|13:55
|
Jefferies & Company Inc.
Assicurazioni Generali Buy
|13:54
|
Jefferies & Company Inc.
AXA Buy