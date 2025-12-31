Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’267 0.2%  SPI 18’219 0.2%  Dow 48’063 -0.6%  DAX 24’490 0.6%  Euro 0.9300 0.0%  EStoxx50 5’791 -0.1%  Gold 4’315 -0.6%  Bitcoin 69’471 -0.8%  Dollar 0.7930 0.2%  Öl 60.9 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758NVIDIA994529Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Stadler Rail-Aktie: Stadler-Topmanager kauft Aktien seiner Firma im Wert von 1 Million Franken
ETF oder Aktienfonds? In 6 Schritten zur richtigen Anlage-Entscheidung
Fünf Milliarden Dollar für Intel: NVIDIAs Einstieg treibt die Intel-Aktie nur zeitweise an
4. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Verluste an den US-Börsen am letzten Handelstag des Jahres
Suche...
Plus500 Depot

S&P 500 998434 / US78378X1072

6’845.50
Pkt
-50.74
Pkt
-0.74 %
31.12.2025
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Marktbericht 31.12.2025 23:39:00

Verluste an den US-Börsen am letzten Handelstag des Jahres

Verluste an den US-Börsen am letzten Handelstag des Jahres

Der US-Handel endete am Silvestertag mit Verlusten.

Der Dow Jones Industrial sank am Mittwoch um 0,63 Prozent auf 48.063,29 Zähler. 2025 hat er allerdings um 13 Prozent zugelegt.

Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ Composite verlor am Mittwoch 0,76 Prozent auf 23.241,99 Zähler. Der Jahresgewinn liegt bei rund 20 Prozent. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,74 Prozent auf 6.845,50 Punkte. 2025 hat er mehr als 16 Prozent gewonnen und damit das dritte Jahr in Folge zweistellig höher abgeschlossen.

Das Geschäft war am Mittwoch wie schon in den vergangenen Tagen dünn. Marktbewegende Neuigkeiten waren Mangelware. Viele Teilnehmer haben ihre Bücher bereits geschlossen. In diversen europäischen Ländern blieben die Börsen an Silvester geschlossen.

Etwas auf die Stimmung drückte die Entwicklung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA in der vergangenen Woche. Diese waren überraschend erneut gesunken und zwar um 16.000 auf 199.000. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 218.000 gerechnet. Ein zu starker Arbeitsmarkt könnte die Erwartung weiterer Zinssenkungen dämpfen.

Nike legten an der Dow-Spitze um gut vier Prozent zu. Der Chef des Sportartikelkonzerns Elliott Hill hatte für eine Million US-Dollar Aktien des Unternehmens gekauft.

NEW YORK (AWP?

Weitere Links:

KW 52: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche

Bildquelle: Patrick Poend / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

23.12.25 SG-Marktüberblick: 23.12.2025
23.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Allzeithoch im Blick
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Vontobel wünscht frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
19.12.25 Das Rekordhoch im Blick
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’416.29 17.69 SV5BGU
SMI-Kurs: 13’267.48 30.12.2025 17:31:26
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Saxo Bank warnt: Quantencomputer könnten 2026 Krypto-Markt zum Einsturz bringen
4. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
2025: Das sind die Tops und Flops im DAX
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag im Plus
Deutsche Bank-Aktie dennoch fester: Erneute Störung des Onlinebankings
Meta-Aktie fester: Milliarden-Zukauf von Manus - KI-Sprung voraus?
NVIDIA-Aktie im Fokus: Ray Dalio prognostiziert KI-Boom im Nahen Osten
SAP SE Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von SAP SE
Fünf Milliarden Dollar für Intel: NVIDIAs Einstieg treibt die Intel-Aktie nur zeitweise an
Tesla-Aktie als Top-Pick für 2026: Warum die Deutsche Bank weiter optimistisch ist

Top-Rankings

Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in 2025
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Rohstoffpreise Entwicklung: Gewinner und Verlierer in Q4 2025
Welcher Rohstoff macht das Rennen?
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in Q4 2025
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
S&P 500 6’845.50 -0.74%

finanzen.net News

Datum Titel
22:34 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen von Silvester
23:35 Aktien von Alphabet und NVIDIA überflügeln 2025 den US-Technologiesektor
22:19 Die Tops und Flops im Dow 2025
22:16 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Verluste am letzten Handelstag des Jahres
22:15 Aktien New York Schluss: Verluste am letzten Handelstag des Jahres
21:00 Devisen: Eurokurs gibt zum US-Dollar nach
20:04 Aktien New York: Leichte Verluste am letzten Handelstag des Jahres
19:57 WDH/Witkoff: Mit Europäern über Sicherheitsgarantien gesprochen
19:43 Witkoff: Mit Europäern über Sicherheitsgarantien gesprochen
23:52 Silberpreis am letzten Handelstag des Jahres unter Druck