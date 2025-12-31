S&P 500 998434 / US78378X1072
31.12.2025 23:39:00
Verluste an den US-Börsen am letzten Handelstag des Jahres
Der US-Handel endete am Silvestertag mit Verlusten.
Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ Composite verlor am Mittwoch 0,76 Prozent auf 23.241,99 Zähler. Der Jahresgewinn liegt bei rund 20 Prozent. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,74 Prozent auf 6.845,50 Punkte. 2025 hat er mehr als 16 Prozent gewonnen und damit das dritte Jahr in Folge zweistellig höher abgeschlossen.
Das Geschäft war am Mittwoch wie schon in den vergangenen Tagen dünn. Marktbewegende Neuigkeiten waren Mangelware. Viele Teilnehmer haben ihre Bücher bereits geschlossen. In diversen europäischen Ländern blieben die Börsen an Silvester geschlossen.
Etwas auf die Stimmung drückte die Entwicklung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA in der vergangenen Woche. Diese waren überraschend erneut gesunken und zwar um 16.000 auf 199.000. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 218.000 gerechnet. Ein zu starker Arbeitsmarkt könnte die Erwartung weiterer Zinssenkungen dämpfen.
Nike legten an der Dow-Spitze um gut vier Prozent zu. Der Chef des Sportartikelkonzerns Elliott Hill hatte für eine Million US-Dollar Aktien des Unternehmens gekauft.
NEW YORK (AWP?
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
