SMI 13’267 0.2%  SPI 18’219 0.2%  Dow 48’367 -0.2%  DAX 24’490 0.6%  Euro 0.9306 0.2%  EStoxx50 5’796 0.8%  Gold 4’345 0.3%  Bitcoin 69’597 1.2%  Dollar 0.7921 0.4%  Öl 61.9 0.3% 
Top News
Darum zeigt sich der Dollar zum Franken und Euro etwas höher
Nestlé-Aktie stabil: Herta-Anteile vollständig an Casa Tarradellas verkauft
2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Jahr
Krypto-Ausblick trüb: Warum Standard Chartered das Bitcoin-Ziel halbiert hat
Fed-Protokoll: Vorbehalte gegen weitere Zinssenkungen
30.12.2025 20:52:40

Fed-Protokoll: Vorbehalte gegen weitere Zinssenkungen

Fed-Protokoll: Vorbehalte gegen weitere Zinssenkungen

Bei der jüngsten Sitzung der US-Notenbank äusserten einige Vertreter Vorbehalte gegen eine weitere Lockerung der Geldpolitik in naher Zukunft.

Dies ist ein Zeichen dafür, dass eine weitere Zinssenkung bei der nächsten Sitzung im Januar auf Widerstand stossen könnte.

Wie aus dem Sitzungsprotokoll des Offenmarktausschusses (FOMC) vom 9. und 10. Dezember hervorgeht, das mit der üblichen dreiwöchigen Verzögerung veröffentlicht wurde, hielten die meisten Ausschussmitglieder weitere Zinssenkungen für angemessen, falls die Inflation zurückgeht.

Die Vertreter der US-Notenbank haben sich bei ihrer Sitzung im Dezember darauf geeinigt, die Zinsen zum dritten Mal in diesem Jahr um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent zu senken, um einen schwächeren Arbeitsmarkt abzufedern. Drei Notenbanker stimmten jedoch gegen den Beschluss, so viele wie seit 2019 nicht mehr. Zwei Währungshüter sprachen sich für eine Beibehaltung der Zinsen aus, während einer eine Senkung um 50 Basispunkte befürwortete.

Mit Blick auf die Zukunft äusserten einige Fed-Vertreter, dass es "wahrscheinlich angemessen sei, die Zielspanne für einige Zeit unverändert zu lassen", wie aus dem Protokoll hervorgeht. Seit der Sitzung wurden weitere Wirtschaftsdaten veröffentlicht. Diese zeigen, dass die starken Konsumausgaben trotz eines leichten Anstiegs der Arbeitslosigkeit zu einem robusten Wirtschaftswachstum beigetragen haben. Daten, die nächsten Monat veröffentlicht werden sollen, könnten die Meinung der Fed-Vertreter vor ihrer nächsten Sitzung Ende Januar beeinflussen.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 30, 2025 14:53 ET (19:53 GMT)

Von Matt Grossman

DOW JONES

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

23.12.25 SG-Marktüberblick: 23.12.2025
23.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Allzeithoch im Blick
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Vontobel wünscht frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
19.12.25 Das Rekordhoch im Blick
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’798.48 19.33 SJVBHU
Short 14’080.49 13.65 BFES1U
Short 14’611.93 8.80 SNABAU
SMI-Kurs: 13’267.48 30.12.2025 17:31:26
Long 12’684.14 19.05 SJ9BYU
Long 12’407.33 13.65 SO3BSU
Long 11’896.56 8.98 S9HB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

