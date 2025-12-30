|Vorbehalte
30.12.2025 20:52:40
Fed-Protokoll: Vorbehalte gegen weitere Zinssenkungen
Bei der jüngsten Sitzung der US-Notenbank äusserten einige Vertreter Vorbehalte gegen eine weitere Lockerung der Geldpolitik in naher Zukunft.
Wie aus dem Sitzungsprotokoll des Offenmarktausschusses (FOMC) vom 9. und 10. Dezember hervorgeht, das mit der üblichen dreiwöchigen Verzögerung veröffentlicht wurde, hielten die meisten Ausschussmitglieder weitere Zinssenkungen für angemessen, falls die Inflation zurückgeht.
Die Vertreter der US-Notenbank haben sich bei ihrer Sitzung im Dezember darauf geeinigt, die Zinsen zum dritten Mal in diesem Jahr um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent zu senken, um einen schwächeren Arbeitsmarkt abzufedern. Drei Notenbanker stimmten jedoch gegen den Beschluss, so viele wie seit 2019 nicht mehr. Zwei Währungshüter sprachen sich für eine Beibehaltung der Zinsen aus, während einer eine Senkung um 50 Basispunkte befürwortete.
Mit Blick auf die Zukunft äusserten einige Fed-Vertreter, dass es "wahrscheinlich angemessen sei, die Zielspanne für einige Zeit unverändert zu lassen", wie aus dem Protokoll hervorgeht. Seit der Sitzung wurden weitere Wirtschaftsdaten veröffentlicht. Diese zeigen, dass die starken Konsumausgaben trotz eines leichten Anstiegs der Arbeitslosigkeit zu einem robusten Wirtschaftswachstum beigetragen haben. Daten, die nächsten Monat veröffentlicht werden sollen, könnten die Meinung der Fed-Vertreter vor ihrer nächsten Sitzung Ende Januar beeinflussen.
