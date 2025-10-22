GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
GSK Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1600 Pence auf "Neutral" belassen. Die US-Zulassung von Blenrep als Kombinationstherapie gegen das Multiple Myelom gehe mit einigen Einschränkungen einher, schrieb Matthew Weston am Freitag. Das begrenze das wirtschaftliche Potenzial des Medikaments, für das der Experte nun einen Spitzenumsatz von etwa zwei Milliarden US-Dollar bei einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 70 Prozent annimmt./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Neutral
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
16.00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
16.26 £
|
Abst. Kursziel*:
-1.63%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
16.27 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.63%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
12:26
|Handel in Europa: STOXX 50 am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: FTSE 100 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
21.10.25