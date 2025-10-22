Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
GSK Aktie

17.35
CHF
-0.06
CHF
-0.34 %
09:01:00
BRXC
24.10.2025 12:27:21

GSK Neutral

GSK
17.34 CHF -0.34%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1600 Pence auf "Neutral" belassen. Die US-Zulassung von Blenrep als Kombinationstherapie gegen das Multiple Myelom gehe mit einigen Einschränkungen einher, schrieb Matthew Weston am Freitag. Das begrenze das wirtschaftliche Potenzial des Medikaments, für das der Experte nun einen Spitzenumsatz von etwa zwei Milliarden US-Dollar bei einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 70 Prozent annimmt./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 05:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
