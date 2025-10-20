GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
16.81CHF
-0.29CHF
-1.67 %
20.10.2025
22.10.2025 12:34:25
GSK Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1600 Pence auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston liegt laut seinem Ausblick auf den Quartalsbericht vom Dienstagabend mit den Prognosen für Umsatz und operatives Ergebnis um ein Prozent über dem Konsens./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
16.00 £
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
16.44 £
Abst. Kursziel*:
-2.68%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
16.48 £
Abst. Kursziel aktuell:
-2.91%
Analyst Name::
Matthew Weston
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
