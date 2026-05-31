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Unter der Lupe 31.05.2026 22:30:38

Die Expertenmeinungen zur Apple-Aktie im Mai 2026

Die Expertenmeinungen zur Apple-Aktie im Mai 2026

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Apple-Aktie veröffentlicht.

Apple
245.59 CHF 0.46%
Kaufen Verkaufen

Apple Experten haben ihre Einschätzung der Apple-Aktie veröffentlicht.

7 Experten raten die Apple-Aktie zu kaufen, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Apple mit Halten ein, 1 Analyst empfiehlt die Apple-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 320,45 USD beziffert, während der aktuelle Apple-Kurs an der Börse NAS bei 312,06 USD liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG296,00 USD-5,1505.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.340,00 USD8,9505.05.2026
Jefferies & Company Inc.299,88 USD-3,9001.05.2026

Redaktion finanzen.ch

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Long 15.8351 3.35 156738774
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Short 7.0127 10.58 156467607
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Long 5 -62.86 112514929
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Bildquelle: Phuong D. Nguyen / Shutterstock.com
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