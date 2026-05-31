Apple Aktie 908440 / US0378331005
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31.05.2026 22:30:38
Die Expertenmeinungen zur Apple-Aktie im Mai 2026
Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Apple-Aktie veröffentlicht.
Apple Experten haben ihre Einschätzung der Apple-Aktie veröffentlicht.
7 Experten raten die Apple-Aktie zu kaufen, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Apple mit Halten ein, 1 Analyst empfiehlt die Apple-Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 320,45 USD beziffert, während der aktuelle Apple-Kurs an der Börse NAS bei 312,06 USD liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|296,00 USD
|-5,15
|05.05.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|340,00 USD
|8,95
|05.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|299,88 USD
|-3,90
|01.05.2026
Redaktion finanzen.ch
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