GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
16.81CHF
-0.29CHF
-1.67 %
20.10.2025
22.10.2025 11:36:32
GSK Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat GSK mit einem Kursziel von 1450 Pence auf "Hold" belassen. Die meisten Anleger hielten den vom Pharmakonzern angestrebten Blenrep-Spitzenumsatz von 3 Milliarden US-Dollar derzeit für unerreichbar, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Das Medikament bleibe aber einer der wichtigeren potenziellen Wachstumstreiber in den kommenden Jahren./gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
14.50 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
16.45 £
|
Abst. Kursziel*:
-11.85%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
16.48 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12.04%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
