SMI 12'620 0.0%  SPI 17'350 -0.1%  Dow 46'925 0.5%  DAX 24'316 -0.1%  Euro 0.9226 -0.1%  EStoxx50 5'681 -0.1%  Gold 4'030 -2.3%  Bitcoin 85'616 -1.1%  Dollar 0.7963 0.0%  Öl 62.3 1.0% 
GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

16.81
CHF
-0.29
CHF
-1.67 %
20.10.2025
BRXC
22.10.2025 11:36:32

GSK Hold

GSK
16.81 CHF -1.67%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat GSK mit einem Kursziel von 1450 Pence auf "Hold" belassen. Die meisten Anleger hielten den vom Pharmakonzern angestrebten Blenrep-Spitzenumsatz von 3 Milliarden US-Dollar derzeit für unerreichbar, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Das Medikament bleibe aber einer der wichtigeren potenziellen Wachstumstreiber in den kommenden Jahren./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:03 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
14.50 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
16.45 £ 		Abst. Kursziel*:
-11.85%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
16.48 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-12.04%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse