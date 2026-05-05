AMD Aktie 903491 / US0079031078
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Zahlen im Fokus
|
05.05.2026 05:00:00
Ausblick: AMD stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
AMD (Advanced Micro Devices) gewährt einen Blick in die Bücher - die Prognosen der Experten.
AMD (Advanced Micro Devices) lässt sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird AMD (Advanced Micro Devices) die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
43 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,28 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 190,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,440 USD erwirtschaftet wurden.
Den Umsatz betreffend erwarten 40 Analysten einen Zuwachs von 32,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 9,88 Milliarden USD gegenüber 7,44 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 49 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,85 USD je Aktie, gegenüber 2,65 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 46 Analysten durchschnittlich bei 47,35 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 34,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
04.05.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
04.05.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: Anleger trennen sich am Montagabend vermehrt von AMD (Advanced Micro Devices) (finanzen.ch)
|
04.05.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 am Montagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
04.05.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 mittags in Rot (finanzen.ch)
|
04.05.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
04.05.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Start des Montagshandels in Grün (finanzen.ch)
|
29.04.26
|S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
28.04.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.25
|AMD Buy
|UBS AG
|07.05.25
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|22.04.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.25
|AMD Buy
|UBS AG
|07.05.25
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|22.04.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.25
|AMD Buy
|UBS AG
|07.05.25
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|22.04.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.24
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.24
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
USA unter Druck: Droht Anlegern jetzt der perfekte Sturm?
Wir sprechen mit dem US-Experten Alexander Berger über die aktuell wichtigsten Treiber an den Finanzmärkten. Während im vergangenen Jahr vor allem Trumps Zollpolitik im Fokus stand, sind es heute geopolitische Spannungen, politische Unsicherheit und die Geldpolitik der USA, die das Marktgeschehen bestimmen.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow schliesst schwächer -- SMI und DAX schlussendlich im Minus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Montag auf rotem Terrain. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.