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Ausblick bestätigt 04.05.2026 22:00:00

Rheinmetall-Aktie trotzdem fester: Quartalsumsatz niedriger als erwartet

Rheinmetall-Aktie trotzdem fester: Quartalsumsatz niedriger als erwartet

Rheinmetall ist im ersten Quartal langsamer gewachsen als im aussergewöhnlich starken Vorjahreszeitraum.

Rheinmetall
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Der Umsatz blieb ebenso wie der operative Gewinn hinter den Erwartungen zurück. Die Marge erfüllte jedoch die Prognosen des Marktes. Der DAX-Konzern bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Er rechnet mit einer deutlichen Beschleunigung des Wachstums im zweiten Quartal, dank Auslieferungen im Segment Waffe und Munition.

Der Umsatz kletterte in den ersten drei Monaten um 7,7 Prozent auf 1,94 Milliarden Euro. Analysten hatten im Konsens mit 2,3 Milliarden gerechnet. Allerdings hatte der Umsatz im Vorjahreszeitraum um 73 Prozent zugelegt, was damals unter anderem Vorzieheffekten aus dem zweiten Quartal geschuldet war.

Der operative Gewinn lag mit 224 Millionen Euro 33 Millionen Euro über Vorjahr. Hier hatte die Erwartung auf 262 Millionen Euro gelautet. Daraus ergab sich eine operative Marge von 11,6 Prozent nach 10,5 Prozent im Vorjahr.

Der Auftragsbestand kletterte um 31 Prozent auf rund 73 Milliarden Euro.

Für das laufende Jahr stellt Rheinmetall weiterhin ein Umsatzwachstum von 40 bis 45 Prozent auf 14,0 Milliarden bis 14,5 Milliarden Euro und eine operative Marge von 19 Prozent nach 18,5 Prozent im Vorjahr in Aussicht.

Die vollständigen Zahlen für das erste Quartal wird Rheinmetall am Donnerstag vorlegen.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel klettert die Rheinmetall-Aktie zeitweise um 1,13 Prozent auf 1.373,20 Euro.

DOW JONES

Weitere Links:

Rheinmetall-Aktie dennoch tiefrot: Rüstungskonzern wächst rasant - 350.000 Bewerbungen im Jahr

Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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