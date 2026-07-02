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grenke Aktie 28741392 / DE000A161N30

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02.07.2026 09:41:33

grenke Buy

grenke
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Grenke von 25,20 auf 21,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor dem Hintergrund der anhaltenden konjunkturellen Schwäche in den Kernmärkten habe er seine Schätzung für das Neugeschäft im Jahr 2026 auf knapp unter 3,49 Milliarden Euro reduziert, was dem Mittelwert der Zielspanne des IT-Leasinganbieters entspreche, schrieb Andreas Pläsier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem schraubte er seine Prognose für den Nettozinsüberschuss nach unten, sieht Grenke aber auf einem guten Weg und die aktuelle Bewertung als attraktiv an./rob/edh/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: grenke AG Buy
Unternehmen:
grenke AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
21.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Andreas Pläsier 		KGV*:
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