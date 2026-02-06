Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Outperform-Note für Airbus SE-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets
Nordex-Aktie in Rot: Turbinenaufträge in Europa über 220 MW Gesamtleistung
Airbus-Aktie freundlich: Subkontinent Indien als neues Ingenieurzentrum im Visier
S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berkshire Hathaway von vor 10 Jahren eingefahren
S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Index-Performance 06.02.2026 15:58:30

SDAX-Handel aktuell: SDAX verbucht am Freitagnachmittag Abschläge

SDAX-Handel aktuell: SDAX verbucht am Freitagnachmittag Abschläge

Wenig Veränderung ist heute in Frankfurt zu beobachten.

Nagarro
60.25 EUR -4.82%
Kaufen Verkaufen

Der SDAX fällt im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 0.15 Prozent auf 17’852.29 Punkte zurück. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 95.360 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0.433 Prozent leichter bei 17’801.03 Punkten in den Handel, nach 17’878.47 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 17’637.26 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17’854.38 Punkten erreichte.

SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 0.565 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 06.01.2026, wurde der SDAX mit 17’722.72 Punkten gehandelt. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, bei 15’932.76 Punkten. Der SDAX notierte noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, bei 14’716.91 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 2.86 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18’480.20 Punkten. Bei 17’174.39 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit Verve Group (+ 4.78 Prozent auf 1.34 EUR), Salzgitter (+ 3.42 Prozent auf 51.65 EUR), grenke (+ 2.55 Prozent auf 14.50 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.39 Prozent auf 46.24 EUR) und KSB SE (+ 2.33 Prozent auf 1’100.00 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Heidelberger Druckmaschinen (-4.78 Prozent auf 1.51 EUR), Nagarro SE (-3.89 Prozent auf 60.50 EUR), CANCOM SE (-3.64 Prozent auf 25.15 EUR), Alzchem Group (-2.17 Prozent auf 144.20 EUR) und Hypoport SE (-2.03 Prozent auf 87.00 EUR) unter Druck.

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 1’750’535 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 9.978 Mrd. Euro macht die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Marktkapitalisierungen im Überblick
Zum SDAX-Chart

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Analysen zu Mutares

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09.01.26 Mutares Buy Warburg Research
10.12.25 Mutares Buy Warburg Research
13.11.25 Mutares Buy Jefferies & Company Inc.
12.08.25 Mutares Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.25 Mutares Buy Warburg Research
mehr Analysen
Indizes in diesem Artikel
SDAX 17’844.90 -0.19%

