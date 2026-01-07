grenke Aktie 28741392 / DE000A161N30
14.57CHF
0.22CHF
1.53 %
15:39:01
BRXC
07.01.2026 14:31:57
grenke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Grenke nach Zahlen von 30,00 auf 29,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Neukundengeschäft des IT-Leasinganbieters im vergangenen Jahr sei solide gewesen, schrieb Andreas Pläsier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es habe damit den Erwartungen entsprochen./mf/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: grenke AG Buy
|
Unternehmen:
grenke AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
29.70 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15.60 €
|
Abst. Kursziel*:
90.38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
88.69%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
