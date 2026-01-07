Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
grenke Aktie 28741392 / DE000A161N30

07.01.2026 14:31:57

grenke Buy

grenke
14.57 CHF 1.53%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Grenke nach Zahlen von 30,00 auf 29,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Neukundengeschäft des IT-Leasinganbieters im vergangenen Jahr sei solide gewesen, schrieb Andreas Pläsier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es habe damit den Erwartungen entsprochen./mf/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: grenke AG Buy
Unternehmen:
grenke AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
29.70 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
15.60 € 		Abst. Kursziel*:
90.38%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15.74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
88.69%
Analyst Name::
Andreas Pläsier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

