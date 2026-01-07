grenke 14.57 CHF 1.53% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Grenke nach Zahlen von 30,00 auf 29,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Neukundengeschäft des IT-Leasinganbieters im vergangenen Jahr sei solide gewesen, schrieb Andreas Pläsier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es habe damit den Erwartungen entsprochen./mf/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.