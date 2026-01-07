Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
08.01.2026 13:26:56

grenke Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grenke nach Zahlen zum Neugeschäft im abgelaufenen Jahr 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Das gesamte Neuleasingvolumen habe sich auf 3,3 Milliarden Euro belaufen und liege damit genau in der Mitte der Zielspanne und leicht unter seiner Schätzung, schrieb Marius Fuhrberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob zugleich das solide Wachstum in den meisten Regionen des IT-Leasinganbieters hervor./ck/rob/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

