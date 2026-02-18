Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
Glencore Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Glencore auf "Overweight" mit einem Kursziel von 525 Pence belassen. Ian Rossouw attestierte dem Rohstoffkonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie solide Jahreszahlen. Positiv für den Aktienkurs wertete er die besser als erwarteten Rückflüsse an die Aktionäre und eine geringer als erwartete Nettoverschuldung./rob/tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Glencore plc Overweight
|
Unternehmen:
Glencore plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
5.25 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
4.98 £
|
Abst. Kursziel*:
5.42%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
4.99 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.19%
|
Analyst Name::
Ian Rossouw
|
KGV*:
-
