Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64

5.26
CHF
0.22
CHF
4.43 %
10:26:41
BRXC
18.02.2026 12:01:01

Glencore Overweight

Glencore
5.26 CHF 4.43%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Glencore auf "Overweight" mit einem Kursziel von 525 Pence belassen. Ian Rossouw attestierte dem Rohstoffkonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie solide Jahreszahlen. Positiv für den Aktienkurs wertete er die besser als erwarteten Rückflüsse an die Aktionäre und eine geringer als erwartete Nettoverschuldung./rob/tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 08:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 08:31 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

