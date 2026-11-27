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27.11.2026 12:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan zeigt sich am Mittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Givaudan. Zuletzt sprang die Givaudan-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 4'050,00 CHF zu.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 4'050,00 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'862 Punkten notiert. Die Givaudan-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4'052,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 4'000,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'829 Givaudan-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 4'148,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.11.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Givaudan-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (2'566,00 CHF). Derzeit notiert die Givaudan-Aktie damit 57,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 73,18 CHF. Im Vorjahr erhielten Givaudan-Aktionäre 72,00 CHF je Wertpapier.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Givaudan am 27.01.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 28.01.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 119,52 CHF je Givaudan-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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