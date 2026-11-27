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27.11.2026 16:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan zeigt sich am Nachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Givaudan. Das Papier von Givaudan konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 4'061,00 CHF.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Givaudan zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 4'061,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'888 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Givaudan-Aktie bis auf 4'066,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4'000,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 4'627 Givaudan-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4'148,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.11.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Givaudan-Aktie somit 2,10 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (2'566,00 CHF). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem Givaudan seine Aktionäre 2025 mit 72,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 73,18 CHF je Aktie ausschütten.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 27.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.01.2028 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 119,52 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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