Um 09:11 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0.28 Prozent höher bei 14’859.60 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1.702 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.102 Prozent auf 14’832.83 Punkte an der Kurstafel, nach 14’817.68 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 14’865.21 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14’832.31 Punkten.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der SMI bereits um 1.90 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wies der SMI 14’597.63 Punkte auf. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, bei 14’384.37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, lag der SMI bei 12’831.05 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 12.17 Prozent nach oben. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15’272.42 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.27 Prozent auf 66.72 CHF), Logitech (+ 1.99 Prozent auf 84.94 CHF), Partners Group (+ 1.44 Prozent auf 647.80 CHF), UBS (+ 1.44 Prozent auf 38.07 CHF) und Richemont (+ 1.08 Prozent auf 173.80 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Nestlé (-0.82 Prozent auf 86.93 CHF), Givaudan (-0.64 Prozent auf 4’013.00 CHF), Swiss Re (-0.10 Prozent auf 155.05 CHF), Swiss Life (-0.08 Prozent auf 972.00 CHF) und Novartis (-0.08 Prozent auf 128.14 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das grösste Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 198’159 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 348.376 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10.91 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch