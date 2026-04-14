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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

2’856.00
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10:36:33
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15.04.2026 09:49:57

Givaudan Hold

Givaudan
2855.66 CHF -1.24%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3000 Franken auf "Hold" belassen. Das Wachstum im ersten Quartal habe über den Markterwartungen gelegen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Der Gegenwind für den Aromenhersteller nehme allerdings zu./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Givaudan AG Hold
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
3’000.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
2’862.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
4.82%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
2’855.66 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
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14.04.26 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
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