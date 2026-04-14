Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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15.04.2026 09:49:57
Givaudan Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3000 Franken auf "Hold" belassen. Das Wachstum im ersten Quartal habe über den Markterwartungen gelegen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Der Gegenwind für den Aromenhersteller nehme allerdings zu./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Hold
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
3’000.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
2’862.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
4.82%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
2’855.66 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.05%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Givaudan AG
|
09:29
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14.04.26
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
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14.04.26
|Freundlicher Handel: SLI liegt im Plus (finanzen.ch)
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14.04.26
|Börse Zürich: SMI nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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14.04.26
|Givaudan Aktie News: Givaudan zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt (finanzen.ch)
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14.04.26
|SIX-Handel: SMI am Dienstagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|06:37
|Givaudan Overweight
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|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
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|13.04.26
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|07:24
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|14.04.26
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|14.04.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.04.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|Givaudan Overweight
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|10.03.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Givaudan Buy
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|10.02.26
|Givaudan Sell
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|Jefferies & Company Inc.
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|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:24
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
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