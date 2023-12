NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea von 34 auf 35 Euro angehobenm, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Dies schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Investitionsgüterbereich favorisieren die JPMorgan-Experten 2024 Andritz, Ashtead, Melrose, Prysmian, Schneider und Smiths./ag/ajx;