GEA Aktie 360133 / DE0006602006
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GEA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung von Gea beim Kursziel von 56 Euro mit "Neutral" aufgenommen. Gea sei ein führender Anlagenbauer für die Bereiche Molkerei, Nahrungsmittel und Getränke, schrieb Daniela Costa am Montag. Die Düsseldorfer hätten ihre Kunden in mehr als 150 Ländern und in allen Endmärkten eine der Top-Positionen. Stetes Wachstum und robuste Margen seien in den Aktien aktuell allerdings eingepreist./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Neutral
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
56.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
55.55 €
|
Abst. Kursziel*:
0.81%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
56.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.80%
|
Analyst Name::
Daniela Costa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GEA
|
12.06.26
|EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Kai Becker, buy (EQS Group)
|
12.06.26