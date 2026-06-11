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15.06.2026 06:18:28

GEA Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung von Gea beim Kursziel von 56 Euro mit "Neutral" aufgenommen. Gea sei ein führender Anlagenbauer für die Bereiche Molkerei, Nahrungsmittel und Getränke, schrieb Daniela Costa am Montag. Die Düsseldorfer hätten ihre Kunden in mehr als 150 Ländern und in allen Endmärkten eine der Top-Positionen. Stetes Wachstum und robuste Margen seien in den Aktien aktuell allerdings eingepreist./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 03:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: GEA Neutral
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Analyst Name::
Daniela Costa 		KGV*:
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