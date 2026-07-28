DroneShield-Aktie bricht ein: Margen-Sorgen bremsen trotz Rekordwachstum und neuen Aufträgen

DroneShield meldet für das erste Halbjahr 2026 ein Umsatzplus von 74 Prozent

Ein neues Auftragspaket aus Europa bringt 23,2 Millionen australische Dollar

Bruttomarge sinkt trotz starken Wachstums auf rund 60 Prozent

DroneShield hat am Dienstag vorläufige Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht und dabei einen Umsatzsprung von 74 Prozent auf 125,8 Millionen australische Dollar vermeldet. Ausserdem kündigte der Drohnenabwehrspezialist gleichzeitig ein neues Auftragspaket aus Europa an und stellte mit RfAI-3 die dritte Generation seiner Technologie zur Funkfrequenzerkennung vor. Die Anleger reagierten darauf jedoch verhalten, die DroneShield-Aktie brach an der Börse in Sydney am Dienstag letztlich um 13,22 Prozent auf 1,805 AUD ein.

Rekordwachstum mit schwächerer Marge

Der Umsatz von DroneShield für die sechs Monate bis 30. Juni 2026 liegt laut vorläufigen Zahlen bei 125,8 Millionen australische Dollar, ein Plus von 74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die wiederkehrenden Erlöse aus Software, Abonnements und Serviceverträgen werden von dem Unternehmen auf 14,2 Millionen australische Dollar geschätzt, das entspricht 11,3 Prozent des Halbjahresumsatzes. Die Bruttomarge dürfte im ersten Halbjahr laut Mitteilung jedoch auf rund 60 Prozent sinken, nach 65 Prozent im Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen führt den Rückgang auf die Verschiebung im Produktmix zwischen eigenen Systemen und zugekaufter Fremdhardware, auf Währungseffekte und auf Wertminderungen bei Rohmaterial im Zuge des Umzugs in die neue Produktionsstätte sowie der Einführung eines neuen ERP-Systems zurück.

Mittelfristig peilt DroneShield eine Marge von rund 65 Prozent an, gestützt auf die für das zweite Halbjahr angekündigte nächste Hardwaregeneration und wachsende Abo-Erlöse. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet das Unternehmen nun mit einem Umsatz zwischen 250 und 270 Millionen australische Dollar, das entspricht einem Plus von 15 bis 25 Prozent gegenüber 2025. Das gesicherte Auftragsvolumen für 2026 lag zum 28. Juli bei 206 Millionen australische Dollar und entspricht damit 95 Prozent des gesamten Vorjahresumsatzes, weitere 26 Millionen australische Dollar sind bereits für 2027 und später gebunden.

Neuer Europa-Auftrag und RfAI-3

Daneben wurde am Dienstag auch über einen neuen Auftrag mit einem Reseller für einen europäischen Militärkunden berichtet. Das Vertragspaket über 23,2 Millionen australische Dollar stammt vom langjährigen Benelux-Partner COBBS BELUX BV und betrifft fahrzeugmontierte Abwehrsysteme gegen Drohnen für einen nicht genannten europäischen Militärkunden. Rund 21 Millionen australische Dollar davon fliessen laut Unternehmensangaben noch in das für 2026 gesicherte Auftragsvolumen, der Rest in künftige Abonnementerlöse. Weitere Aufträge von diesem Reseller oder Endkunden sind laut DroneShield nicht zugesichert.

Parallel stellte DroneShield zudem mit RfAI-3 die dritte Generation seiner Technologie zur Funkfrequenzerkennung vor. Anders als klassische Systeme, die auf bereits katalogisierte Signaturen angewiesen sind, soll die Technik auch bislang unbekannte Drohnensignale identifizieren und automatisch neue Signaturmuster erzeugen. Erste Hardware mit RfAI-3 soll ab der zweiten Jahreshälfte 2026 ausgeliefert werden, weitere Produkteinführungen sind für 2027 geplant.

Warum die DroneShield-Aktie dennoch seit längerem unter Druck steht

Vorstandschef Angus Bean wertete das gesicherte Auftragsvolumen von 206 Millionen australische Dollar in der Unternehmensmitteilung als Bestätigung der eigenen Strategie und der Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens. Die Kennzahlen liefern dafür Argumente, doch sie beantworten nicht die Frage, die den Kurs seit Wochen belastet: Ob DroneShield sein wachsendes Auftragsvolumen auch mit stabiler Marge in Gewinn übersetzen kann. Genau daran setzte zuletzt auch Jefferies an. Die Bank bestätigte am 17. Juli ihre Einstufung "Underperform" und senkte das Kursziel von 2,80 auf 2,05 australische Dollar, nachdem sie bereits am 1. Juni von "Hold" auf "Underperform" herabgestuft hatte. Als Begründung nannte Jefferies ausbleibende grosse Neuaufträge und ein enger werdendes Zeitfenster für Auslieferungen.

Hinzu kommt eine noch offene Untersuchung der australischen Finanzaufsichtsbehörde ASIC, die seit Mai 2026 Unternehmensmitteilungen und Aktienverkäufe von Führungskräften aus dem November 2025 prüft. Ein Ergebnis steht bislang aus. Vor diesem Hintergrund wirkt der aktuelle Dreiklang aus Vertragsmeldung, Produktankündigung und Zahlenausblick weniger wie ein Wendepunkt als wie ein weiterer Baustein in einem Bewertungsstreit, der sich erst mit belastbaren Zahlen auflösen dürfte.

Klarheit dürfte der geprüfte Halbjahresbericht bringen, den DroneShield für den 26. August angekündigt hat. Einen Tag später folgt eine Investorenkonferenz, in der sich zeigen dürfte, ob das Management die Fragen zu Marge und Auftragsqualität ausräumen kann.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.ch

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