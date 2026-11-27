Die FUCHS SE VZ-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 39.50 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die FUCHS SE VZ-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25.316 FUCHS SE VZ-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’082.03 EUR, da sich der Wert eines FUCHS SE VZ-Papiers am 26.11.2026 auf 42.74 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 8.20 Prozent vermehrt.

FUCHS SE VZ erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch