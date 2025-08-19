Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64

39.00
CHF
-2.32
CHF
-5.61 %
19.08.2025
BRXC
22.10.2025 09:50:20

FUCHS SE VZ Buy

FUCHS
39.00 CHF -5.61%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Fuchs SE mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Die Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen dürften einen geringfügigen Rückgang für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) belegen, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Bei den Volumina des Schmierstoffeherstellers rechnet er indes mit einer weiteren Erholung. Maßnahmen zur Abmilderung der US-Zollunsicherheiten sowie der steigenden Produktionskosten, was beides im Vorquartal belastet habe, sollten zudem erste Früchte tragen./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:03 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

