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Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604

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08.05.2026 13:41:37

Fresenius SECo Buy

Fresenius
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius von 57 auf 55 Euro gesenk, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Falko Friedrichs verspricht Anlegern des Gesundheitskonzerns in einer am Freitag vorliegenden Studie einen "höchst attraktiven Einstiegszeitpunkt". Er verwies dabei neben der günstigen Bewertung auf ein solides erstes Quartal, das mit Blick auf die Jahresziele über dem Soll liege. Er geht bis 2030 von einer jährlichen achtprozentigen Wachstumsrate aus - in einem defensiven, strukturell wachsenden Endmarkt./rob/tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
55.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
41.32 € 		Abst. Kursziel*:
33.11%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
41.69 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.93%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
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12:50 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
12:40 Fresenius Buy UBS AG
07:07 Fresenius Overweight Barclays Capital
07.05.26 Fresenius Overweight Barclays Capital
07.05.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
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