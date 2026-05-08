Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Fresenius SECo Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius von 57 auf 55 Euro gesenk, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Falko Friedrichs verspricht Anlegern des Gesundheitskonzerns in einer am Freitag vorliegenden Studie einen "höchst attraktiven Einstiegszeitpunkt". Er verwies dabei neben der günstigen Bewertung auf ein solides erstes Quartal, das mit Blick auf die Jahresziele über dem Soll liege. Er geht bis 2030 von einer jährlichen achtprozentigen Wachstumsrate aus - in einem defensiven, strukturell wachsenden Endmarkt./rob/tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
41.32 €
|
Abst. Kursziel*:
33.11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41.69 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.93%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
14:27
|EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Michael Sen, buy (EQS Group)
|
14:27
|EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Michael Sen, Kauf (EQS Group)
|
13:34
|Fresenius SE-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Buy (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX am Freitagmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX notiert am Freitagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
07.05.26
|Fresenius SE-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Overweight bewertet (finanzen.ch)
|
07.05.26
|Analyse: Buy-Bewertung für Fresenius SE-Aktie von Deutsche Bank AG (finanzen.ch)
|
06.05.26
|Fresenius-Aktie steigt: Prognose nach starkem Q1 bekräftigt (Dow Jones)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|12:50
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:40
|Fresenius Buy
|UBS AG
|07:07
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:50
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:40
|Fresenius Buy
|UBS AG
|07:07
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:50
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:40
|Fresenius Buy
|UBS AG
|07:07
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|37.60
|3.87%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:45
|
Warburg Research
KRONES Buy
|13:44
|
Warburg Research
GFT Buy
|13:44
|
Warburg Research
Kontron Buy
|13:42
|
Warburg Research
Deutsche Beteiligungs Buy
|13:41
|
Deutsche Bank AG
Fresenius Buy
|13:40
|
Deutsche Bank AG
PVA TePla Buy
|13:40
|
Deutsche Bank AG
SAF-HOLLAND Hold