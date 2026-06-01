Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
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Fresenius SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Fresenius mit einem Kursziel von 56,60 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Der Nahostkonflikt und Sorgen über die Energiekosten sowie Vorschläge zur deutschen Krankenhausreform hätten den Aktienkurs seit Jahresbeginn übertrieben belastet, schrieb David Adlington am Montagabend. Denn anders als bei anderen Gesundheitstiteln seien die Gewinnerwartungen hier stabiler geblieben. Zudem lehre die Erfahrung, dass die Krankenhausreform nicht so gravierend ausfallen dürfte wie befürchtet. Für die Krankenhaustochter Helios erwarte der Marktkonsens in den kommenden Jahren zumindest eine moderate Margenerholung./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Overweight
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
56.60 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
35.68 €
|
Abst. Kursziel*:
58.63%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
35.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57.92%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
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Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
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|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
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|DZ BANK
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|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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