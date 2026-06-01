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Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604

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01.06.2026
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02.06.2026 06:54:53

Fresenius SECo Overweight

Fresenius
32.48 CHF -3.54%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Fresenius mit einem Kursziel von 56,60 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Der Nahostkonflikt und Sorgen über die Energiekosten sowie Vorschläge zur deutschen Krankenhausreform hätten den Aktienkurs seit Jahresbeginn übertrieben belastet, schrieb David Adlington am Montagabend. Denn anders als bei anderen Gesundheitstiteln seien die Gewinnerwartungen hier stabiler geblieben. Zudem lehre die Erfahrung, dass die Krankenhausreform nicht so gravierend ausfallen dürfte wie befürchtet. Für die Krankenhaustochter Helios erwarte der Marktkonsens in den kommenden Jahren zumindest eine moderate Margenerholung./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 21:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Overweight
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
56.60 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
35.68 € 		Abst. Kursziel*:
58.63%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
35.84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
57.92%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
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06:54 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.05.26 Fresenius Kaufen DZ BANK
08.05.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
08.05.26 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 Fresenius Buy UBS AG
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