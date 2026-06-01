NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Fresenius mit einem Kursziel von 56,60 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Der Nahostkonflikt und Sorgen über die Energiekosten sowie Vorschläge zur deutschen Krankenhausreform hätten den Aktienkurs seit Jahresbeginn übertrieben belastet, schrieb David Adlington am Montagabend. Denn anders als bei anderen Gesundheitstiteln seien die Gewinnerwartungen hier stabiler geblieben. Zudem lehre die Erfahrung, dass die Krankenhausreform nicht so gravierend ausfallen dürfte wie befürchtet. Für die Krankenhaustochter Helios erwarte der Marktkonsens in den kommenden Jahren zumindest eine moderate Margenerholung./rob/gl/ag;