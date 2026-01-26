Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
Fresenius SECo Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Fresenius mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die am 25. Februar anstehenden Quartalszahlen des Medizinkonzerns dürften gut ausfallen, schrieb Graham Doyle am Montagabend in seinem Ausblick. Er rechnet mit einer moderaten operativen Ergebnisüberraschung (Ebit). Der Ausblick auf 2026 sollte im Rahmen der Markterwartungen liegen. Doyle rechnet mit einem währungsbereinigten Ebit-Anstieg um 8 bis 12 Prozent. Derweil senkte Doyle seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie ein wenig. Damit trägt er höheren Investitionen Rechnung./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
48.83 €
Abst. Kursziel*:
22.88%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
48.83 €
Abst. Kursziel aktuell:
22.88%
Analyst Name::
Graham Doyle
KGV*:
-
