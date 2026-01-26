Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
27.01.2026 10:49:16

Fresenius SECo Buy

Fresenius
44.98 CHF 1.77%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Fresenius mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die am 25. Februar anstehenden Quartalszahlen des Medizinkonzerns dürften gut ausfallen, schrieb Graham Doyle am Montagabend in seinem Ausblick. Er rechnet mit einer moderaten operativen Ergebnisüberraschung (Ebit). Der Ausblick auf 2026 sollte im Rahmen der Markterwartungen liegen. Doyle rechnet mit einem währungsbereinigten Ebit-Anstieg um 8 bis 12 Prozent. Derweil senkte Doyle seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie ein wenig. Damit trägt er höheren Investitionen Rechnung./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 19:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

