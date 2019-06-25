Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

75.28
CHF
0.98
CHF
1.32 %
25.06.2019
SWX
17.10.2025 09:00:55

17.10.2025 09:00:55

Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight

Fresenius Medical Care
42.56 CHF 2.18%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Die Geschäftsbeschleunigung des Dialyseanbieters im zweiten Halbjahr sollte in der Spur sein, doch seien die Volumina immer noch schwach, schrieb David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem nehme der Gegenwind von der Währungsseite zu./rob/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 19:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
41.50 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
46.29 € 		Abst. Kursziel*:
-10.35%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
46.47 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10.70%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

