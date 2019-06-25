Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
75.28CHF
0.98CHF
1.32 %
25.06.2019
SWX
17.10.2025 09:00:55
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
Fresenius Medical Care
42.56 CHF 2.18%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Die Geschäftsbeschleunigung des Dialyseanbieters im zweiten Halbjahr sollte in der Spur sein, doch seien die Volumina immer noch schwach, schrieb David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem nehme der Gegenwind von der Währungsseite zu./rob/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 19:28 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
41.50 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
46.29 €
|
Abst. Kursziel*:
-10.35%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
46.47 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.70%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
