Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
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09.06.2026 20:42:36
Avolta-Aktie: Verlängerung für Betrieb der Läden am Flughafen Phoenix
Avolta kann die Zollfreiläden am Flughafen in Phoenix weiter betreiben.
Der Vertrag betrifft Ladenflächen von insgesamt 1400 Quadratmetern, wie der Reisedetailhändler am Dienstag mitteilte. Diese befinden sich am Terminal 4, dem laut Avolta meistgenutzten des Flughafens.
cf/
Basel (awp)
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