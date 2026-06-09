Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|TecDAX-Entwicklung
|
09.06.2026 17:58:22
Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX liegt letztendlich im Minus
Der TecDAX zeigte sich zum Handelsschluss schwächer.
Am Dienstag notierte der TecDAX via XETRA zum Handelsende 1.49 Prozent leichter bei 4’006.85 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 561.042 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.353 Prozent höher bei 4’081.81 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4’067.45 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 4’090.82 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4’006.85 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, einen Wert von 3’779.72 Punkten auf. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 09.03.2026, mit 3’565.41 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3’936.19 Punkte.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 10.56 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Punkten markiert.
TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Siemens Healthineers (+ 2.09 Prozent auf 35.09 EUR), Eckert Ziegler (+ 1.81 Prozent auf 15.79 EUR), Ottobock (+ 1.17 Prozent auf 52.10 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.54 Prozent auf 27.78 EUR) und HENSOLDT (+ 0.08 Prozent auf 77.86 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil SMA Solar (-10.23 Prozent auf 51.35 EUR), IONOS (-7.53 Prozent auf 27.52 EUR), Siltronic (-7.04 Prozent auf 89.10 EUR), Nagarro SE (-5.31 Prozent auf 37.78 EUR) und Elmos Semiconductor (-4.73 Prozent auf 169.20 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im TecDAX
Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 5’817’984 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 188.537 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der TecDAX-Aktien
Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.92 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Idorsia: Chancen aufgrund mehrerer Katalysatoren
Klinische Fortschritte und starke Verkaufszahlen sorgen bei Idorsia für Fantasie. Nach dem Sprung auf ein neues Jahreshoch holt die Aktie zwar Luft geholt, doch genau diese Pause könnte für risikobereite Anleger Chancen bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Elmos Semiconductor
Analysen zu Elmos Semiconductor
|07:47
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:47
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|07:47
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:47
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|07:47
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:47
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|30.03.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|08.04.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Hochtief
✅ STMicroelectronics
✅ ASML
inklusive Rebalancing:
❌ Parker-Hannifin Corp
❌ Talanx
❌ Arista Networks
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4’006.85
|-1.49%
Börse aktuell - Live TickerAngriffe zwischen Iran und Israel eingestellt: SMI letztlich im Plus -- DAX schlussendlich deutlich leichter -- Börsen in Fernost schliessen überwiegend fester
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt rutschte ins Minus. Anleger in Asien griffen am Dienstag fast allerorts beherzt zu.