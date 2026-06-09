Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX liegt letztendlich im Minus

Am Dienstag notierte der TecDAX via XETRA zum Handelsende 1.49 Prozent leichter bei 4’006.85 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 561.042 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.353 Prozent höher bei 4’081.81 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4’067.45 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 4’090.82 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4’006.85 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, einen Wert von 3’779.72 Punkten auf. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 09.03.2026, mit 3’565.41 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3’936.19 Punkte.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 10.56 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Punkten markiert.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Siemens Healthineers (+ 2.09 Prozent auf 35.09 EUR), Eckert Ziegler (+ 1.81 Prozent auf 15.79 EUR), Ottobock (+ 1.17 Prozent auf 52.10 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.54 Prozent auf 27.78 EUR) und HENSOLDT (+ 0.08 Prozent auf 77.86 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil SMA Solar (-10.23 Prozent auf 51.35 EUR), IONOS (-7.53 Prozent auf 27.52 EUR), Siltronic (-7.04 Prozent auf 89.10 EUR), Nagarro SE (-5.31 Prozent auf 37.78 EUR) und Elmos Semiconductor (-4.73 Prozent auf 169.20 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 5’817’984 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 188.537 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.92 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch