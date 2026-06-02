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Analystenmeinungen 02.06.2026 17:13:00

So schätzen Analysten die freenet-Aktie ein

So schätzen Analysten die freenet-Aktie ein

Das sind die Analysten-Einschätzungen der freenet-Aktie im vergangenen Monat.

freenet
22.93 CHF 0.77%
Kaufen Verkaufen

Im Mai 2026 haben 3 Analysten eine Einschätzung der freenet-Aktie vorgenommen.

1 Experte empfiehlt die freenet-Aktie zu kaufen, 2 Analysten empfehlen die freenet-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 27,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von freenet auf 25,28 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Goldman Sachs Group Inc.23,00 EUR-9,0221.05.2026
UBS AG25,00 EUR-1,1118.05.2026
Deutsche Bank AG33,00 EUR30,5418.05.2026
DZ BANK--15.05.2026

Redaktion finanzen.ch

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