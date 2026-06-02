So schätzen Analysten die freenet-Aktie ein

Im Mai 2026 haben 3 Analysten eine Einschätzung der freenet-Aktie vorgenommen.

1 Experte empfiehlt die freenet-Aktie zu kaufen, 2 Analysten empfehlen die freenet-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 27,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von freenet auf 25,28 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Goldman Sachs Group Inc. 23,00 EUR -9,02 21.05.2026 UBS AG 25,00 EUR -1,11 18.05.2026 Deutsche Bank AG 33,00 EUR 30,54 18.05.2026 DZ BANK - - 15.05.2026

Redaktion finanzen.ch