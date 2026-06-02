freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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02.06.2026 17:13:00
So schätzen Analysten die freenet-Aktie ein
Das sind die Analysten-Einschätzungen der freenet-Aktie im vergangenen Monat.
Im Mai 2026 haben 3 Analysten eine Einschätzung der freenet-Aktie vorgenommen.
1 Experte empfiehlt die freenet-Aktie zu kaufen, 2 Analysten empfehlen die freenet-Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 27,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von freenet auf 25,28 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|23,00 EUR
|-9,02
|21.05.2026
|UBS AG
|25,00 EUR
|-1,11
|18.05.2026
|Deutsche Bank AG
|33,00 EUR
|30,54
|18.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|15.05.2026
Redaktion finanzen.ch
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