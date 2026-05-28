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TecDAX-Marktbericht 28.05.2026 17:58:15

Börse Frankfurt: TecDAX bewegt sich zum Handelsende im Plus

Börse Frankfurt: TecDAX bewegt sich zum Handelsende im Plus

So bewegte sich der TecDAX schlussendlich.

Elmos Semiconductor
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Zum Handelsschluss stieg der TecDAX im XETRA-Handel um 1.44 Prozent auf 4’126.33 Punkte. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 555.587 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.080 Prozent höher bei 4’070.88 Punkten in den Handel, nach 4’067.61 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 4’068.10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4’126.64 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der TecDAX bereits um 1.65 Prozent zu. Vor einem Monat, am 28.04.2026, wurde der TecDAX mit 3’596.65 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 3’787.92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, lag der TecDAX bei 3’849.20 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 13.85 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4’126.64 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 5.88 Prozent auf 90.00 EUR), Infineon (+ 4.41 Prozent auf 80.11 EUR), Drägerwerk (+ 3.57 Prozent auf 92.80 EUR), AIXTRON SE (+ 3.50 Prozent auf 59.20 EUR) und EVOTEC SE (+ 2.94 Prozent auf 5.11 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Nemetschek SE (-2.96 Prozent auf 60.55 EUR), Ottobock (-2.96 Prozent auf 52.50 EUR), Elmos Semiconductor (-1.96 Prozent auf 180.40 EUR), 1&1 (-1.53 Prozent auf 22.50 EUR) und Deutsche Telekom (-1.33 Prozent auf 28.95 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 5’298’939 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 176.838 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5.56 zu Buche schlagen. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7.93 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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