Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kompromiss
|
29.05.2026 06:13:00
Deutsche Telekom-Aktie: Tarifstreit beigelegt - Einigung mit Verdi steht
Verdi und die Deutsche Telekom haben sich in der vierten Verhandlungsrunde auf ein Tarifergebnis geeinigt.
Mehr Solidarität werde durch das Zusammenwachsen bisher gespaltener Tarifbereiche erreicht, so Sauerland weiter. Die Deutsche Telekom-Gesellschaften PVG und DT SE würden nicht nur in das Ergebnis integriert, sondern es würden auch die unterschiedlichen Laufzeiten angepasst. "Der zentrale Meilenstein ist die erstmalige Umsetzung eines exklusiven Mitgliederbonus für Verdi-Mitglieder", fügte Sauerland hinzu. Betriebsbedingte Kündigungen sind für die gesamte Laufzeit des Tarifvertrags (33 Monate bis 31. Dezember 2028) ausgeschlossen.
DJG/brb/gos
DOW JONES
Weitere Links:
Trading Signals: Richemont: Luxus-Titel mit Kaufsignal
Richemont sendet gleich doppelt Kaufsignale: Charttechnisch hat die Aktie wichtige Widerstände überwunden, fundamental stützen robuste Zahlen. Die Chancen stehen gut, dass der SMI-Titel das Jahreshoch ins Visier nimmt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
28.05.26
|Börse Frankfurt: TecDAX bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
28.05.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 notiert schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
28.05.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
28.05.26
|Handel in Frankfurt: DAX letztendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
27.05.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 startet mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
27.05.26