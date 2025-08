Fraport 61.00 CHF 0.29% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Operativ habe sich der Flughafenbetreiber im zweiten Quartal weitgehend im Erwartungsrahmen bewegt, schrieb Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Gesamtbild der Zahlen sei gemischt. Eine gute Nachricht sei das positive operative Ergebnis im Bereich der Bodenabwicklung, dem stehe aber ein enttäuschender Gewinnbeitrag der internationalen Aktivitäten gegenüber. Erneut positiv sei der Free Cashflow./rob/tih/nas;

