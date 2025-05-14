|Kurse + Charts + Realtime
13.08.2025 10:24:22
Formycon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Formycon nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Der Generikahersteller habe seine Jahresziele bestätigt,
schrieb Alistair Campbell in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen rechne mit einem viel stärkeren zweiten Halbjahr, vor allem dank des vierten Geschäftsquartals./rob/tih/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:08 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:08 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Formycon AG Outperform
|
Unternehmen:
Formycon AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
51.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
24.55 €
|
Abst. Kursziel*:
107.74%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
24.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
109.02%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse