Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’584 -0.4%  SPI 17’317 -0.4%  Dow 47’147 -0.7%  DAX 23’777 -0.4%  Euro 0.9227 0.0%  EStoxx50 5’663 -0.5%  Gold 4’075 -0.1%  Bitcoin 76’073 1.4%  Dollar 0.7953 0.2%  Öl 64.3 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
Buffett stockt Alphabet-Aktien auf: Massive Umschichtungen im Berkshire-Portfolio in Q3 2025
Corning-Aktie profitiert von NVIDIA - und fordert den Chiphersteller heraus
HHLA-Aktie unbeeindruckt: Hamburger Hafen steigert Geschäft dank Containerumschlag
Investment-Note für Richemont-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
Swiss Re-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Swiss Re-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Suche...
eToro entdecken

Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8

20.87
CHF
1.98
CHF
10.49 %
11:54:47
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.11.2025 10:08:23

Formycon Outperform

Formycon
20.93 CHF 10.78%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Formycon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Natalia Webster verwies am Montag auf die erfolgreiche präklinische Entwicklung eines Biosimilars für das Milliardenmedikament Dupixent von Sanofi. Derzeit habe sie den entsprechenden Wirkstoff FYB208 lediglich mit einem Wert von 5 Euro je Aktie in ihrem Bewertungsmodell angesetzt. Der Biosimilar-Hersteller besitze derzeit zwar die vollständigen Projekt- und Vermarktungsrechte für FYB208. Dennoch dürfte das Unternehmen im Laufe der klinischen Entwicklung eine Partnerschaft anstreben./rob/la/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 03:10 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 03:10 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Formycon AG Outperform
Unternehmen:
Formycon AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
51.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
22.75 € 		Abst. Kursziel*:
124.18%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
22.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
123.68%
Analyst Name::
Natalia Webster 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse