Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8
21.21CHF
-0.24CHF
-1.13 %
11:52:08
BRXC
24.11.2025 10:52:14
Formycon Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Formycon mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die unerwartet guten Quartalszahlen des Herstellers von biopharmazeutischen Nachfolgeprodukten und die Ankündigung eines Biosimilars zum Referenzmedikament Dupixent habe er seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2027 erhöht, schrieb Benjamin Thielmann am Montag./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 06:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Formycon AG Buy
|
Unternehmen:
Formycon AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23.20 €
|
Abst. Kursziel*:
29.31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.87%
|
Analyst Name::
Benjamin Thielmann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
