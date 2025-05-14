Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8
22.41CHF
0.59CHF
2.70 %
14.05.2025
BRXC
02.10.2025 09:32:13
Formycon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Formycon nach dem beigelegten Patentstreit mit Regeneron mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Outperform" belassen. Für das Eylea-Biosimilar FYB203 gebe es nun einen klareren Zeitplan für die Markteinführung in den USA, schrieb Natalia Webster am Donnerstag ./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 02:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 02:35 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Formycon AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
51.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
24.80 €
|
Abst. Kursziel*:
105.65%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
25.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
100.39%
|
Analyst Name::
Natalia Webster
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
