Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Formycon nach dem beigelegten Patentstreit mit Regeneron mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Outperform" belassen. Für das Eylea-Biosimilar FYB203 gebe es nun einen klareren Zeitplan für die Markteinführung in den USA, schrieb Natalia Webster am Donnerstag ./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 02:35 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 02:35 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.