Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Formycon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Formycon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Zum Abschluss einer weiteren Vertriebsvereinbarung für das Biosimilar FYB203 zu Bayers Augenmedikament Eylea schrieb Natalia Webster in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion, dies passe zur Unternehmensstrategie, spiele für ihre Bewertung des Pharmaherstellers aber nur eine geringe Rolle. Ungleich wichtiger sei FYB 202, das Biosimilar für Stelara, ein Mittel gegen Psoriasis (Schuppenflechte), Psoriasis-Arthritis, Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Ein wichtiger Kurstreiber könnte zudem eine Kooperation für FYB206 werden, das Formycon-Biosimilar für das Krebsmedikament Keytruda./gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Formycon AG Outperform
|
Unternehmen:
Formycon AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
51.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
22.55 €
|
Abst. Kursziel*:
126.16%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
22.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
129.73%
|
Analyst Name::
Natalia Webster
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Formycon AG
Analysen zu Formycon AG
|09:07
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.25
|Formycon Buy
|Warburg Research
|10.07.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|09:07
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.25
|Formycon Buy
|Warburg Research
|10.07.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|09:07
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.25
|Formycon Buy
|Warburg Research
|10.07.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Formycon AG
|22.41
|2.70%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:07
|
RBC Capital Markets
Formycon Outperform
|08:44
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
AXA Buy
|08:38
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
BASF Hold
|07:51
|
UBS AG
Apple Neutral
|07:50
|
RBC Capital Markets
Heidelberg Materials Outperform
|07:43
|
Jefferies & Company Inc.
Nordex Buy
|07:04
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Novo Nordisk Buy