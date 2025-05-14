Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8

22.41
CHF
0.59
CHF
2.70 %
14.05.2025
BRXC
17.09.2025 09:07:58

Formycon Outperform

Formycon
22.40 CHF 2.70%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Formycon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Zum Abschluss einer weiteren Vertriebsvereinbarung für das Biosimilar FYB203 zu Bayers Augenmedikament Eylea schrieb Natalia Webster in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion, dies passe zur Unternehmensstrategie, spiele für ihre Bewertung des Pharmaherstellers aber nur eine geringe Rolle. Ungleich wichtiger sei FYB 202, das Biosimilar für Stelara, ein Mittel gegen Psoriasis (Schuppenflechte), Psoriasis-Arthritis, Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Ein wichtiger Kurstreiber könnte zudem eine Kooperation für FYB206 werden, das Formycon-Biosimilar für das Krebsmedikament Keytruda./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 02:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 02:46 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Formycon AG Outperform
Unternehmen:
Formycon AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
51.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
22.55 € 		Abst. Kursziel*:
126.16%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
22.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
129.73%
Analyst Name::
Natalia Webster 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

