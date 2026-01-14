Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’481 0.9%  SPI 18’562 0.9%  Dow 49’085.0900 -0.2%  DAX 25’313.2 -0.4%  Euro 0.9320 -0.1%  EStoxx50 6’021 -0.1%  Gold 4’615 0.6%  Bitcoin 76’661 0.5%  Dollar 0.7996 -0.2%  Öl 66.1 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall345850UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Sika41879292Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539
Top News
D-Wave-Aktie im Fokus: Kaum Impulse nach Quantum-Circuits-Deal
Burckhardt Compression-Aktie höher: Konzern konkretisiert Stellenabbau
Aktien von Shell und Exxon etwas höher: Doch kein Verkauf von Nordsee-Assets an Viaro Energy
Bank of America-Aktie trotzdem tiefer: Mehr Gewinn dank starkem Zinsüberschuss und Aktienhandel
Aktien von Novo Nordisk und Eli Lilly uneins: FDA kippt Suizidwarnungen bei Abnehmmedikamenten
Suche...

flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111

35.21
CHF
-0.70
CHF
-1.94 %
15:56:48
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.01.2026 13:35:19

flatexDEGIRO Buy

flatexDEGIRO
35.20 CHF -1.94%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Flatexdegiro von 40 auf 43,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Broker bleibe ihr Favorit unter Europas Handelsplattformen, schrieb Analystin Haley Tam am Dienstagabend. Dies stehe unter der Maßgabe, dass er Wachstum mit einem vernünftigen Preis verbindet./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 17:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
43.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
37.62 € 		Abst. Kursziel*:
15.63%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
37.92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.72%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu flatexDEGIRO AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten