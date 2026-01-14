flatexDEGIRO 35.20 CHF -1.94% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Flatexdegiro von 40 auf 43,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Broker bleibe ihr Favorit unter Europas Handelsplattformen, schrieb Analystin Haley Tam am Dienstagabend. Dies stehe unter der Maßgabe, dass er Wachstum mit einem vernünftigen Preis verbindet./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 17:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.