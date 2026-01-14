flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
35.21CHF
-0.70CHF
-1.94 %
15:56:48
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.01.2026 13:35:19
flatexDEGIRO Buy
flatexDEGIRO
35.20 CHF -1.94%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Flatexdegiro von 40 auf 43,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Broker bleibe ihr Favorit unter Europas Handelsplattformen, schrieb Analystin Haley Tam am Dienstagabend. Dies stehe unter der Maßgabe, dass er Wachstum mit einem vernünftigen Preis verbindet./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 17:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
43.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37.62 €
|
Abst. Kursziel*:
15.63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37.92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.72%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse