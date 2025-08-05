flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
25.42CHF
0.91CHF
3.72 %
05.08.2025
24.09.2025 08:22:58
flatexDEGIRO Buy
flatexDEGIRO
25.42 CHF 3.72%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Der Finanzchef des Onlinebrokers habe positive Signale gesendet, schrieb Christoph Greulich nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag. Nach Beseitigung der regulatorischen Probleme könne man sich wieder auf das operative Geschäft und Innovationen konzentrieren./ag/mne;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27.82 €
|
Abst. Kursziel*:
15.03%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.61%
|
Analyst Name::
Christoph Greulich
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse