TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
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18.09.2026 08:35:00
TUI-Aktie im Fokus: Früherer easyJet-Chef Lundgren soll Aufsichtsrat leiten - Zetsche geht
Der frühere easyJet-Chef Johan Lundgren soll künftig den Aufsichtsrat des Reisekonzerns TUI führen.
Der heute 59-jährige Lundgren hatte bis 2015 viele Jahre für TUI gearbeitet. 2017 übernahm er die Führung von easyJet und leitete die britische Billigfluggesellschaft bis Ende 2024. Seit 2025 gehört er dem Aufsichtsrat von TUI an.
/stw/stk
HANNOVER (awp international)
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