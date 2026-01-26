Fielmann Aktie 280923 / DE0005772206
Fielmann Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Fielmann beim Kursziel von 56 Euro mit "Buy" aufgenommen. Da der deutsche Markt gesättigt sei, werde das Wachstum der Optikerkette zunehmend von der internationalen Expansion angetrieben, schrieb Harrison Woodin-Lygo in seiner Kaufempfehlung vom Montagabend. Trotz überlegener Margen, Kapitalrenditen und Wachstumsraten sowie der höchsten Dividendenrendite werde die Aktie nahe ihrer Zehnjahrestiefs und mit einem Branchenabschlag gehandelt./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Fielmann AG Buy
|
Fielmann AG
Fielmann AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
56.00 €
56.00 €
|
Buy
Buy
|
40.55 €
40.55 €
|
38.10%
38.10%
|
Buy
Buy
|
42.00 €
42.00 €
|
33.33%
33.33%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fielmann AG
|
23.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
20.01.26
|MDAX-Wert Fielmann-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fielmann von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
15.01.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
15.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX steigt nachmittags (finanzen.ch)
|
15.01.26