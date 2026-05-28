Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Ferrari Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 355 Euro auf "Overweight" belassen. Henning Cosman hat sich auch nicht gerade in das Design des neuen Elektromodells Luce verliebt, wie er am Mittwochabend hinsichtlich der schwachen Kursreaktion auf die Einführung schrieb. Er lobte die Italiener aber für ihren Mut. Er erinnerte an ein Zitat von Theodore Roosevelt, wonach es das Schlimmste wäre, es nie versucht zu haben. Die aktuelle Situation von Ferrari passe perfekt zu dem vom ehemaligen Harvard-Professor Clayton Christensen beschrieben Phänomen des "Innovator's Dilemma". Ferrari wolle daher "neu denken" statt bloß zu "ersetzen"./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
355.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
286.55 €
|
Abst. Kursziel*:
23.89%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
287.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.48%
|
Analyst Name::
Henning Cosman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ferrari N.V.
Analysen zu Ferrari N.V.
|12:32
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|09:00
|Ferrari Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:44
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:46
|Ferrari Buy
|UBS AG
|27.05.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:32
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|09:00
|Ferrari Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:44
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:46
|Ferrari Buy
|UBS AG
|27.05.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:32
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|09:00
|Ferrari Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:44
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:46
|Ferrari Buy
|UBS AG
|27.05.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Ferrari N.V.
|265.49
|2.52%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:52
|
Deutsche Bank AG
AstraZeneca Sell
|12:51
|
Deutsche Bank AG
Sanofi Buy
|12:51
|
JP Morgan Chase & Co.
GSK Underweight
|12:48
|
Deutsche Bank AG
Novo Nordisk Hold
|12:46
|
UBS AG
Akzo Nobel Neutral
|12:35
|
Deutsche Bank AG
Vossloh Buy
|12:34
|
UBS AG
Aroundtown Neutral