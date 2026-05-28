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Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146

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28.05.2026 12:32:48

Ferrari Overweight

Ferrari
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 355 Euro auf "Overweight" belassen. Henning Cosman hat sich auch nicht gerade in das Design des neuen Elektromodells Luce verliebt, wie er am Mittwochabend hinsichtlich der schwachen Kursreaktion auf die Einführung schrieb. Er lobte die Italiener aber für ihren Mut. Er erinnerte an ein Zitat von Theodore Roosevelt, wonach es das Schlimmste wäre, es nie versucht zu haben. Die aktuelle Situation von Ferrari passe perfekt zu dem vom ehemaligen Harvard-Professor Clayton Christensen beschrieben Phänomen des "Innovator's Dilemma". Ferrari wolle daher "neu denken" statt bloß zu "ersetzen"./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 17:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 03:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ferrari N.V. Overweight
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
355.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
286.55 € 		Abst. Kursziel*:
23.89%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
287.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Henning Cosman 		KGV*:
-
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