Coca-Cola Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 78 US-Dollar belassen. Das Zahlenwerk des Getränkekonzerns sei gut ausgefallen, aber möglicherweise nicht gut genug, um die Aktie kurzfristig zu stützen, schrieb Nik Modi in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick auf 2026 entspreche den Erwartungen./rob/edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Outperform
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 78.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 77.97
|
Abst. Kursziel*:
0.04%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 76.94
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.38%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Coca-Cola Co.
|
16:01
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones beginnt Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
15:35
|Coca-Cola-Aktie gibt nach: Leichter Absatzrückgang in der Schweiz 2025 (AWP)
|
14:06
|Coca-Cola peilt auch 2026 Zuwächse an - Aktie gibt vorbörslich nach (AWP)
|
12:11
|Ausblick: Coca-Cola stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
10:45
|Coca-Cola Lunar New Year 2026 Refreshes Beloved Traditions by Inviting Gen Z to Co-Create Local Celebrations Across Southeast Asia (EQS Group)
|
06.02.26
|Zuversicht in New York: Anleger lassen Dow Jones steigen (finanzen.ch)
|
05.02.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
05.02.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones fällt nachmittags (finanzen.ch)