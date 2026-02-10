Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’512 -0.1%  SPI 18’678 -0.1%  Dow 50’460 0.7%  DAX 25’017 0.0%  Euro 0.9104 -0.3%  EStoxx50 6’064 0.1%  Gold 5’043 -0.3%  Bitcoin 52’643 -2.1%  Dollar 0.7650 -0.2%  Öl 69.2 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Novo Nordisk-Aktie steigt: Patentstreit belastet Hims & Hers
AstraZeneca-Aktie fester: Pharmakonzern will auch 2026 mehr verdienen - Vorsichtigere Wachstumsprognose
Kering-Aktie nimmt ab: Gucci bereitet weiterhin Sorgen - Warten auf Strategieplan im April
Philips-Aktie zieht an: Rückkehr in die Gewinnzone und neue Wachstumsziele
BP-Aktie fällt: Sparmassnahmen verschärft und Aktienrückkäufe gestrichen
Suche...

BYD Aktie 1459145 / CNE100000296

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Juristischer Schritt 10.02.2026 16:06:00

BYD-Aktie höher: Klage gegen Trump-Zölle - Rückerstattung gefordert

BYD-Aktie höher: Klage gegen Trump-Zölle - Rückerstattung gefordert

Der chinesische Elektrofahrzeug-Riese BYD hat einen spektakulären juristischen Schlag gegen die US-Regierung unter Präsident Donald Trump gelandet.

BYD
9.37 CHF 1.43%
Kaufen Verkaufen
• BYD klagt gegen Trump-Zölle vor US-Handelsgericht
• Juristische Auseinandersetzung dreht sich um IEEPA-Rechtsgrundlage
• Rückforderung gezahlter Zölle seit April 2025 angestrebt

Unter der Aktennummer 26-00847 wird vor dem US-Gericht für Internationalen Handel in New York wohl bald ein brisanter Fall verhandelt: BYD America LLC gegen die United States of America. Im Rahmen der Ende Januar eingereichten Klage fordert der chinesische Autobauer BYD das Gericht auf, festzustellen, dass bestimmte neue Importzölle, die seit Februar 2025 per Präsidialerlass verhängt wurden, rechtswidrig sind.

BYD als Vorreiter einer Klagewelle?

BYD ist der erste chinesische Autobauer, der gegen US-Zölle klagt, folgt damit aber ähnlichen Beschwerden zahlreicher anderer globaler Unternehmen mit Niederlassungen in den USA, wie es bei Reuters heisst. Konkret fechten die Kläger Trumps Anwendung des International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) zur Erhebung von Grenzzöllen an.

Aus der Klageschrift geht hervor, dass vier Tochterunternehmen von BYD auf eine strikte Textauslegung verweisen: Sie fechten die Grenzzölle mit dem Argument an, dass dem zuständigen Gesetz (IEEPA) die nötige Rechtsgrundlage fehle. Der Gesetzestext enthalte schlichtweg weder das Wort "Zoll" noch eine vergleichbare Terminologie.

Parallel dazu kämpft BYD um die Rückzahlung bereits überwiesener Zollbeträge. Der Fall gewinnt durch ein paralleles Verfahren vor dem Obersten Gerichtshof zusätzlich an Brisanz. Dass eine Entscheidung dort noch auf sich warten lässt, begründete der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer Reuters zufolge mit der historischen Dimension des Falls, die keine überstürzten Urteile erlaube.

Zahlreiche BYD-Produkte von Zöllen betroffen

Trump rechtfertigte die Zölle mit der akuten Bedrohung der US-Autoindustrie durch chinesische Konkurrenz, insbesondere BYDs günstige E-Fahrzeuge. Ironischerweise signalisiert er Offenheit für chinesische Produktion auf US-Boden. Bisher bleibt dies aber Theorie - die Zölle wirken wie eine Barriere für Expansion.

Milliarden auf dem Spiel?

Ein Sieg für BYD könnte Präzedenzwirkung entfalten und Trumps gesamte Zollstrategie erschüttern, mit potenziell milliardenschweren Rückzahlungen für Betroffene. Experten sehen hier eine Eskalation im Handelskrieg USA-China, die Investoren nervös macht - BYD-Aktien reagierten aber mit Gewinnen auf die jüngsten Nachrichten. Am Dienstag schloss die Aktie an der Börse in Hongkong mit einem Plus von 2,41 Prozent bei 95,80 HKD.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alphabet-Aktie im KI-Zeitalter: Mega-Anleihe sorgt für neue Impulse
DroneShield-Aktie stark: Neuer COO ernannt
TSMC-Aktie im Aufwind: Historischer Umsatzrekord lässt Chip-Konkurrenz hinter sich

Bildquelle: Philip Lange / Shutterstock.com

Nachrichten zu BYD Co. Ltd.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten