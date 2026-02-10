Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’512 -0.1%  SPI 18’678 -0.1%  Dow 50’460 0.7%  DAX 25’017 0.0%  Euro 0.9104 -0.3%  EStoxx50 6’064 0.1%  Gold 5’043 -0.3%  Bitcoin 52’643 -2.1%  Dollar 1 -0.2%  Öl 69.2 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Novo Nordisk-Aktie steigt: Patentstreit belastet Hims & Hers
AstraZeneca-Aktie fester: Pharmakonzern will auch 2026 mehr verdienen - Vorsichtigere Wachstumsprognose
Kering-Aktie nimmt ab: Gucci bereitet weiterhin Sorgen - Warten auf Strategieplan im April
Philips-Aktie zieht an: Rückkehr in die Gewinnzone und neue Wachstumsziele
WISeKey International-Aktie im Minus: Neuer Finanzchef für Satelliten-Tochter ernannt
Suche...

Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007

59.66
CHF
-0.58
CHF
-0.96 %
10:24:03
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.02.2026 15:06:39

Coca-Cola Overweight

Coca-Cola
59.66 CHF -0.96%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola auf "Overweight" mit einem Kursziel von 79 US-Dollar belassen. Das vierte Quartal sei besser als erwartet gewesen, schrieb Andrea Teixeira am Dienstag nach dem Bericht des Getränkekonzerns. Die erste Prognose für den Umsatz aus eigener Kraft für 2026 habe die hohe Erwartung am Markt verfehlt, liege aber im Rahmen ihrer Schätzungen./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 08:00 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 08:05 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Overweight
Unternehmen:
Coca-Cola Co. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 79.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 77.29 		Abst. Kursziel*:
2.21%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 76.94 		Abst. Kursziel aktuell:
2.68%
Analyst Name::
Andrea Teixeira 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten