Coca-Cola Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola auf "Overweight" mit einem Kursziel von 79 US-Dollar belassen. Das vierte Quartal sei besser als erwartet gewesen, schrieb Andrea Teixeira am Dienstag nach dem Bericht des Getränkekonzerns. Die erste Prognose für den Umsatz aus eigener Kraft für 2026 habe die hohe Erwartung am Markt verfehlt, liege aber im Rahmen ihrer Schätzungen./rob/ajx/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Overweight
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 79.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 77.29
|
Abst. Kursziel*:
2.21%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 76.94
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.68%
|
Analyst Name::
Andrea Teixeira
|
KGV*:
-
