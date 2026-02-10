Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007

Coca-Cola Buy

Coca-Cola
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Coca-Cola nach der Vorlage von Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 US-Dollar belassen. Die Resultate des Getränkekonzerns seien im Rahmen der Erwartungen geblieben, schrieb Kaumil Gajrawala in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick auf 2026 erscheine konservativ, sei für den Jahresbeginn aber angemessen./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Buy
Unternehmen:
Coca-Cola Co. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 88.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 77.97 		Abst. Kursziel*:
12.86%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 76.94 		Abst. Kursziel aktuell:
14.37%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

