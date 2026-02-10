Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Coca-Cola Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Coca-Cola nach der Vorlage von Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 US-Dollar belassen. Die Resultate des Getränkekonzerns seien im Rahmen der Erwartungen geblieben, schrieb Kaumil Gajrawala in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick auf 2026 erscheine konservativ, sei für den Jahresbeginn aber angemessen./rob/edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Buy
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 88.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 77.97
|
Abst. Kursziel*:
12.86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 76.94
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.37%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Coca-Cola Co.
|
16:01
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones beginnt Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
15:35
|Coca-Cola-Aktie gibt nach: Leichter Absatzrückgang in der Schweiz 2025 (AWP)
|
14:06
|Coca-Cola peilt auch 2026 Zuwächse an - Aktie gibt vorbörslich nach (AWP)
|
12:11
|Ausblick: Coca-Cola stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
10:45
|Coca-Cola Lunar New Year 2026 Refreshes Beloved Traditions by Inviting Gen Z to Co-Create Local Celebrations Across Southeast Asia (EQS Group)
|
06.02.26
|Zuversicht in New York: Anleger lassen Dow Jones steigen (finanzen.ch)
|
05.02.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
05.02.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones fällt nachmittags (finanzen.ch)