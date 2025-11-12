Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’794 0.7%  SPI 17’627 0.7%  Dow 48’255 0.7%  DAX 24’381.4600 1.2%  Euro 1 0.1%  EStoxx50 5’787.3100 1.1%  Gold 4’216.5 0.5%  Bitcoin 82’953 2.4%  Dollar 0.7984 0.1%  Öl 62.8 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Geberit3017040Kühne + Nagel International2523886
Top News
Goldpreis: Dank Shutdown-Ende deutlich gestiegen
Firefly-Aktie hebt ab: Anleger feiern Firefly Aerospace - Umsatz legt deutlich zu
pbb-Aktie: Deutsche Pfandbriefbank rechnet 2025 mit Vorsteuerverlust von über 200 Millionen Euro
Fraport-Aktie: Oktober mit mehr Fluggästen dank Herbstferien
RENK-Aktie: Rüstungsboom sorgt für Rekordaufträge und kräftiges Gewinnplus
Suche...

Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146

345.25
CHF
7.76
CHF
2.30 %
12.11.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.11.2025 06:47:19

Ferrari Outperform

Ferrari
345.25 CHF 2.30%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Ferrari mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Outperform" belassen. Er halte den Ausblick des Sportwagenbauers vom 9. Oktober weiterhin für konservativ, könne diese nun aber besser nachvollziehen, schrieb Tom Narayan in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu Gesprächen mit dem Investor-Relations-Team. Auch die im Februar zu erwartenden Ziele für 2026 könnten konservativ ausfallen. Eine möglicherweise daraus resultierende Kursschwäche sähe er als Kaufgelegenheit./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 20:51 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 20:51 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Ferrari N.V. Outperform
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
460.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
363.10 € 		Abst. Kursziel*:
26.69%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
365.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.92%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ferrari N.V.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten