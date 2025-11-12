Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
Ferrari Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Ferrari mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Outperform" belassen. Er halte den Ausblick des Sportwagenbauers vom 9. Oktober weiterhin für konservativ, könne diese nun aber besser nachvollziehen, schrieb Tom Narayan in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu Gesprächen mit dem Investor-Relations-Team. Auch die im Februar zu erwartenden Ziele für 2026 könnten konservativ ausfallen. Eine möglicherweise daraus resultierende Kursschwäche sähe er als Kaufgelegenheit./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Outperform
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
460.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
363.10 €
|
Abst. Kursziel*:
26.69%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
365.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.92%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ferrari N.V.
|
04.11.25
|Ferrari bestätigt Prognose - Auslieferungen über Erwartungen (Dow Jones)
|
04.11.25
|Ferrari-Aktie zieht an: Quartalsergebnis übertrifft Erwartungen (AWP)
|
03.11.25
|Ausblick: Ferrari öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Ferrari stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
17.10.25
|Ferrari cuts supply of cars to UK after non-dom tax changes (Financial Times)
|
10.10.25
|Ferrari aims to rev up investors with an EV like no other (Financial Times)
|
09.10.25
|Ferrari-Aktie rutscht zweistellig ab: Ferrari setzt wieder stärker auf Verbrenner - E-Auto-Ziel zurückgeschraubt (AWP)
|
09.10.25
|Ferrari erhöht Jahresprognose und skizziert langfristige Ziele (Dow Jones)