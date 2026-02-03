Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Microsoft Aktie 948284 / ARDEUT110285

Januar: Analysten sehen für Microsoft-Aktie Luft nach oben

So schätzten Experten die Microsoft-Aktie im letzten Monat ein.

Microsoft
333.56 CHF -0.16%
25 Analysten gaben ihre Einschätzung der Microsoft-Aktie preis.

25 Analysten empfehlen die Microsoft-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 611,04 USD, was einem erwarteten Anstieg von 180,75 USD zum aktuellen NAS-Stand der Microsoft-Aktie von 430,29 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital600,00 USD39,4429.01.2026
DZ BANK620,00 USD44,0929.01.2026
Goldman Sachs Group Inc.600,00 USD39,4429.01.2026
Jefferies & Company Inc.675,00 USD56,8729.01.2026
JP Morgan Chase & Co.550,00 USD27,8229.01.2026
RBC Capital Markets640,00 USD48,7429.01.2026
UBS AG600,00 USD39,4423.01.2026
Jefferies & Company Inc.675,00 USD56,8722.01.2026
Barclays Capital610,00 USD41,7612.01.2026
RBC Capital Markets640,00 USD48,7405.01.2026

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: James Marvin Phelps / Shutterstock.com,Peteri / Shutterstock.com