Januar: Analysten sehen für Microsoft-Aktie Luft nach oben

25 Analysten gaben ihre Einschätzung der Microsoft-Aktie preis.

25 Analysten empfehlen die Microsoft-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 611,04 USD, was einem erwarteten Anstieg von 180,75 USD zum aktuellen NAS-Stand der Microsoft-Aktie von 430,29 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 600,00 USD 39,44 29.01.2026 DZ BANK 620,00 USD 44,09 29.01.2026 Goldman Sachs Group Inc. 600,00 USD 39,44 29.01.2026 Jefferies & Company Inc. 675,00 USD 56,87 29.01.2026 JP Morgan Chase & Co. 550,00 USD 27,82 29.01.2026 RBC Capital Markets 640,00 USD 48,74 29.01.2026 UBS AG 600,00 USD 39,44 23.01.2026 Jefferies & Company Inc. 675,00 USD 56,87 22.01.2026 Barclays Capital 610,00 USD 41,76 12.01.2026 RBC Capital Markets 640,00 USD 48,74 05.01.2026

Redaktion finanzen.ch