MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
340.00CHF
2.00CHF
0.59 %
03.02.2026
SWX
04.02.2026 07:34:30
MTU Aero Engines Equal Weight
MTU Aero Engines
354.66 CHF 1.99%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für MTU von 420 auf 430 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Milene Kerner erhöhte ihre Schätzungen für das vierte Quartal und das Jahr 2026 aufgrund eines besseren Produktmixes. Die Zahlen für das Schlussquartal und das Gesamtjahr 2025 dürften die Prognosen des Triebwerkherstellers überbieten, hieß es in der Vorschau vom Dienstag./rob/ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Equal Weight
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
430.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
381.40 €
|
Abst. Kursziel*:
12.74%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
388.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.74%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
